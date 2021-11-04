證交所表示，110年度「證券商結算交割、錯帳違約申報及申購競拍業務宣導說明會」將於8日開始報名，請各證券商業務相關人員踴躍報名參加。證交所主辦的110年度「證券商結算交割、錯帳違約申報及申購競拍業務宣導說明會」，將自11月18日起分別於台北、台中、台南及高雄共辦理八場次，希望透過宣導說明會，以利證券商從業人員熟悉實務作業，另為配合防疫作業，每場次參加人數上限為80人，依報名先後額滿為止。

今年宣導說明會預計辦理日期，台北場訂於11月18日、12月6日、12月15日、12月22日及12月29日，高雄場訂於11月25日，台中場訂於11月26日及台南場訂於11月30日，共計八場次。

證交所指出，宣導說明會自11月8日開始報名，報名方式一律採實名制網路線上報名，不受理其他報名方式，報名作業及場次資訊請參閱證交所官網（https://www.twse.com.tw）→「關於證交所」→「新聞資訊」→「活動訊息」→「110年度證券商結算交割相關事項宣導說明會」，由於名額有限，提醒有意參加說明會從業人員提早完成報名。

配合政府防疫政策，提醒參加人員請全程配戴口罩，保持適當社交距離，如有相關問題，請洽證交所投資人服務中心專線（02）2792-8188。