疫情趨緩全台在２日起有限制解封，各大夜市開始看到人潮回流與疫情期間門可羅雀情景對比截然不同！市議員林汝洲4日指出，根據主計處資料顯示，台中市未設置在攤販集中區內攤商便有2萬多攤，意味市府端出租金減免、紓困補貼全都看得到、吃不到。經發局強調，個別攤商可按其身份申請補助。

林汝洲指出，許多攤商並不是不想設置在合法的集中區內，但現行法規要求攤販集中區要符合市場、丙種建築用地、乙種建築用地等規定。如他的選區內自強夜市，之前就非常希望可以申請為合法的攤販集中區，因為這個規定而打消了念頭。

林汝洲表示，不納管並不等於這些攤商就會消失，若遭遇疫情等重大事件，攤商根本沒有任何保障，平時也無法向市府申請環境改善、添購設備等建設，無疑是對這些攤商的狀況更雪上加霜。

林汝洲拿出一件法規說，北部縣市就有「臨時攤販集中區」的規定，讓這些攤販集中區能在取得附近居民同意的情況下，臨時設置在獲得許可的私人土地內。不但可以將附近的攤商集中，也可解決鄰近的環境問題，若需申請市府補助、建設等，也才有合法依據。

經發局強調，新冠疫情期間協助未立案40處市場及43處夜市，執行相關防疫措施，有效防堵疫情的擴散。針對個別攤商補助，中央經濟部紓困4.0政策，針對傳統市集、夜市攤商，區分3種補助對象，包含有稅籍登記、有勞保，以及無稅籍、無勞保，個別攤商可按其身份類別申請相關補助。