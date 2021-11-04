台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝）

河床劇團在2021秋天藝術節中發表「被遺忘的」舞台劇，導演郭文泰以1984年268名礦工喪生於北台灣三座礦坑事故為背景，採安全帽、礦車軌道、煤塊、礦鎬、氧氣面罩、煤塵等素材，用其詩意的超現實風格，讓當年隱沒在地底的勞動心境重現天日。

將礦工的生命作為當代資本主義社會的隱喻，回看現今藍白領階級，是否也受到同樣的壓迫？以及每一個在困苦環境下的勞動者，對於家庭的責任與愛所做出的犧牲，延伸至全世界的勞動現況思考。