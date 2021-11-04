用鏡頭看台灣》河床劇團《被遺忘的》超現實 憶台灣礦業 20:322021/11/04 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 台灣河床劇團舞台劇《被遺忘的》以1984年的台灣三起礦災為創作藍本，以超現實的詩意場景，讓一切失落於地底的重見光明。 （陳君瑋攝） 河床劇團在2021秋天藝術節中發表「被遺忘的」舞台劇，導演郭文泰以1984年268名礦工喪生於北台灣三座礦坑事故為背景，採安全帽、礦車軌道、煤塊、礦鎬、氧氣面罩、煤塵等素材，用其詩意的超現實風格，讓當年隱沒在地底的勞動心境重現天日。 將礦工的生命作為當代資本主義社會的隱喻，回看現今藍白領階級，是否也受到同樣的壓迫？以及每一個在困苦環境下的勞動者，對於家庭的責任與愛所做出的犧牲，延伸至全世界的勞動現況思考。 國際旅展登場 台灣高鐵祭「超狂優惠」 普悠瑪駛經酷似「台灣島」沙洲 攝影玩家空拍留美好畫面 #河床劇團 #被遺忘 #超現實 #勞動 #安全帽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》欣普羅訂單看到明年Q1 新品補位遠距助攻營運 08:182021/11/04 財經 周曉涵趴床放送犯規視角 往下看邪惡曲線流出4.6萬人暈爆 08:322021/11/04 娛樂 台灣有機選物品牌 雙11優惠下殺第2件11元 11:362021/11/04 消費 台灣誰比得過超兇鋼琴女神Pan Piano？網一面倒狂推他「上空出演」 17:392021/11/04 娛樂 國戰會論壇》中美抗衡數位貿易 台灣數位經濟的契機（蔡裕明） 08:392021/11/04 海納百川 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 09:342021/11/04 社會 學霸女神比基尼曬D級曲線 往下看害羞畫面全見客 10:502021/11/04 娛樂 馬尾妹試穿褲子遭拉扯 燈一照全走光萬人目睹赤裸畫面 12:462021/11/04 娛樂 台灣人在大陸》此刻的蘇州與六百年前的臨安 哪一個離我更近 07:152021/11/04 兩岸徵文 《阿查依蘭的呼喚》重啟上映計畫 女頭目堅韌生命力為觀眾注入正能量 20:272021/11/04 娛樂 《通信網路》圓展5產品全壘打 挑戰季線反壓 10:342021/11/04 財經 生活熱門新聞 一張圖看天選邊緣人 27組號碼連4周沒中 這7組連槓2年 - 生活 肌肉猛男幫打掃阿姨抬跑步機 下一秒超尷尬眾人笑翻 - 生活 500元動滋券最終回幸運兒出爐 4組身分證號碼中獎 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 生活 第四周「神號碼」曝光 加碼券爽拿2500元 國家級邊緣人哀號 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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