工業電腦廠磐儀（3594）成功打入台水智慧電表供應商，10月底已完成驗收合格，公司表示，將結合聯發科、中華電信等合作夥伴，擴大應用至石化，電力等領域，規劃率先布局日本、東南亞市場，卡位全球節能商機。

磐儀近年在智慧水表業務拓展陸續見到成果顯現，透過整合聯發科窄帶物聯網(NB-IOT)技術，以及中華電信協同開發AI 辨識、邊緣運算、深度學習及雲端平台，並已取得台水驗收合格，後續將持續導入相關智慧水表專案。

磐儀表示，台水智慧電表驗收合格為公司在自來水水量計應用領域的一大里程碑，是實踐工控通訊化，通訊產業化的重要過程，未來將持續結合機械水表廠商，共同往日本及東南亞第拓展海外市場。

磐儀指出，智慧讀表技術具即時性及準確性等特點，能在出現漏水以及用水異常情形發生時，將其數據傳輸至雲端管理中心。智慧水表傳輸異常數據後，自來水公司人員可以透過此數據，判讀異常用水狀況，達成即時示警、以進行搶修工作，進而達到節約水資源功效。

此外，智慧水表運用AI辨識、邊緣運算、深度學習、無線通訊及電源管理還有遠端監控等技術，協助自來水公司的水資源決策及管理。磐儀規劃攜手聯發科、中華電信等合作夥伴，共同將此技術發展至相關石化，電力等相關工業物聯網儀表，搶占節能商機。