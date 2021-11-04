疫苗市場本周佳音連連，被譽為對抗變種病毒能力可能超越BNT、莫德納的神級疫苗Novavax蛋白疫苗，已獲印尼認可授權使用(EUA)，且在英國、澳洲等多國陸續申請授權中，消息一出激勵Novavax股價連日來勁揚，同時，輝瑞(Pfizer)的兒童疫苗也傳出將獲美國批准、第三季財報亮眼等佳音。國泰基因免疫革命ETF(00898)基金經理人游日傑表示，疫苗股佳音頻傳，加上第三季財報亮眼，可用醫療ETF搶搭利多！

國泰基因免疫革命ETF(00898)基金經理人游日傑表示，投資創新醫療絕對要掌握最新、最權威的菁英公司，本周眾所期待的Novavax公司研發且被譽為「最好的新冠疫苗」，獲得印尼認可使用，由於各國持續在找效力更好的抗疫方式，預計這款疫苗在獲多國認可後，有望再強化防疫保護力；另外，輝瑞BNT疫苗因適合青少年施打，帶動美歐市占率成長，近來公布的第三季財報亮眼，單季營收逾240億美元、年增134％，加上兒童疫苗獲美國批准，輝瑞更上調全年財測。

不過，有投資人憂心今年施打完疫苗後，後續疫苗商機還在嗎？國泰投信總經理張雍川認為，未來將會是疫情流感化的時代，施打疫苗將成為一種新常態，尤其年長者以及免疫力低下的族群，將率先施打第三劑新冠肺炎疫苗，未來甚至可能每年要打一次，因為新冠疫苗的抗體效力隨時間會滑落，預期未來每年會打一次疫苗以降低新冠肺炎的染疫風險，如此將推升疫苗產業市場規模，據統計，至2027年全球規模將達1048.7億美元，年複合成長率逾10％。

展望後市，游日傑表示，疫苗股行情短期欲小不易，中長線還有其他適應症的疫苗應用及相應而來的商機，除了這些領域的市場佼佼者皆不容錯過，而在人口老化的趨勢下，追求活得久也要活的好的趨動力，預期也將使再生醫療、基因技術這兩大領域成為未來醫療產業發展的重點。