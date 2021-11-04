針對美國國防部公佈年度報告大幅提高中國未來核彈頭數量預測，大陸專家分析稱，美國已悄悄地啟動新一輪針對中國的核軍備競賽，此舉反映出美國現階段的政策。美國一邊高喊中國核威脅，同時舉行「全球雷霆」演習，演練全球核打擊和導彈防禦體系，其針對中俄打造更強大的核武力量 。

陸媒《環球時報》指出，五角大廈渲染中國核威脅已是美國年年製造的話題，其背後是美國軍工複合體的巨大利益，並為美國自身發展核武鬆綁。在近期發布的《中國軍事與安全態勢發展報告》中預測中國至2030年核武數量將達到千枚，遠遠超出過去的預測。未來中國還將實現核力量的現代化與多樣化，已至少開始建設3個洲際彈道導彈發射井。

USSTRATCOM said yesterday that Exercise Global Thunder 22 has started and large number of tankers using the QUAKE callsign repositioned from CONUS to Honolulu. pic.twitter.com/VeN2t6V9vz — Thenewarea51 (@thenewarea51) November 2 2021

報導引述專家表示，美國作為世界核武大國，對中國享有巨大數量和品質優勢，但還在持續推進核武庫現代化，謀求絕對軍事優勢，將加劇國際戰略不平衡。美國不定期舉行的「全球雷霆」戰略核演習就是展示其在全球擁有核力量優勢地位的縮影。

專家指出，就在美國國防部大肆渲染中國核威脅之際，美國也正在舉行「全球雷霆22」（Global Thunder 22）大規模戰略核演習。美國武裝力量戰略司令部（STRATCOM）日前在官網發佈的消息稱，「全球雷霆22」演習為司令部所有任務區提供訓練機會，重點在於核力量的準備情況。

報導表示，這次演習內容包括轟炸機飛行、導彈操控人員訓練和戰略核潛艇（SSBN）戰備，驗證「核三位一體」（Nuclear Triad）的可靠性和彈性。大陸軍事專家宋忠平指出，全球雷霆系列演習是由STRATCOM發起的大規模軍事演習，主要演練戰略核力量，不定期舉行。這項演習主要針對全球核打擊系統和導彈防禦體系的演練，目的是為了震懾對手。

他表示，美國的核打擊能力和防禦能力都是世界首屈一指的，核打擊能力美俄在同一水準，但美國核打擊能力、可靠性、安全性都要強於俄羅斯，而且美國反導體系已初步建立，針對傳統的彈道導彈、巡航導彈具有一定反導能力。舉行全球雷霆的目標非常明確，是針對中俄打造更強大的核力量。

外交學院美國問題專家李海東教授認為，美國近代有長期核武優勢，其對中國核力量的炒作另一層目的是試圖促使西方社會進一步團結來與中國進行戰略競爭。

上海全球治理與區域國別研究院全球傳播與地區治理研究中心研究員魯坦則認為表示，炒作中國的核力量，也有利於美國自身 「核鬆綁」，以逐步放鬆其對核武器研發、使用或擴散方面的諸多限制。這反映的是美國現階段的國策，也符合美國軍工複合體的巨大利益訴求。