中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，從今年2月加入至今超過半年，除嬌小外貌加上大反差的E罩杯好身材讓她人氣飆漲，還有一張神似議員黃捷的臉蛋多次引起討論；近日林襄積極宣傳推出的2022桌曆，昨（3）日她罕見曬淡妝的模樣，衣服沒穿好超巨雙球都快掉出來變亮點，讓網友又淪陷。

新一代啦啦隊女神林襄穿著制服在場邊跳舞應援的模樣，半年多的時間就擄獲大票球迷，球場外也很積極耕耘演藝事業，更常常透過社群分享近況，像是參加綜藝節目、代言活動或個人寫真等；雖然近期林襄專注宣傳推出的2022桌曆，依舊不忘PO穿搭美照回饋粉絲。

林襄曬穿搭照，衣服沒穿好的樣子，讓胸前傲人雙峰險掉出。(圖/ 摘自林襄IG)

昨日林襄曬出一系列淡妝穿搭照，臉上妝容淡到幾近素顏，外貌卻不輸濃妝豔抹的狀態；而身穿著一件低胸上衣配黑色寬褲，其中兩張照她衣服沒穿好，一邊領口滑落，E罩杯雙球像是快掉出來，超巨畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

女神簡單穿搭就性感得不得了，網友不意外地又被美暈一片，熱情留言誇讚林襄的美貌，「好好看」、「又帥又性感，女神什麼風格都好看」、「臉太誘惑了，這樣會害人犯罪」、「美得像個出水芙蓉」、「心都被融化了」、「純欲風」。