陳修將妻子4日在臉書公開發文，喊話同行別再抹黑。（翻攝自臉書）

「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將涉殺胡姓女子現遭收押，據了解，陳修將的洪姓妻子今（4日）突然公開發布臉書貼文，控訴同行在事件爆發後搶著抹黑，還希望陳修將不要回來了，亦喊話外界別拿兩人無辜的小孩做文章，這樣實在不對。

陳修將的洪姓妻子4日突然在個人臉書公開發文，開頭寫下，「其實，我是蠻高興看到同行業的瘋狂指控與抹黑的，真的」，表示同行在事件爆發後的攻擊，只會讓外界更加確認「同行相忌」的道理，也只會顯得同行有多沒肚量。

至於有人稱洪女與陳修將共同經營的禮儀公司欠人款項，洪女也放話，「歡迎拿著帳單光明正大地來跟我請款，至於『聽說的』麻煩就別再拿出來講了！講太多聽說聽說真的讓人覺得你還好嗎？難道都沒一點判斷力嗎？」

據《ETtoday新聞雲》報導，洪女指出，她希望陳修將永遠不要回來，而陳修將做錯的事就要自己負責；至於外傳殯葬同業抹黑陳，洪女則表示，交由法院釐清，也喊話外界別找她與陳的小孩麻煩，「小孩是無辜的，這樣的行為不對。」

回顧案情，「76行者」召集人陳修將媒體形象良好，多次帶隊奔走在重大社會災難現場，無償替事故罹難者修補遺體，也不乏對外宣揚其愛家愛女兒的形象，豈料，10月15日卻爆出陳修將涉殺「女友」一案，才讓一切浮出水面。（延伸閱讀：起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪）

據了解，陳修將於10月8日與胡姓女友入住彰化一間摩鐵，陳修將卻於15日凌晨偕同友人一同帶著奄奄一息、手腳滿布瘀青的胡女前往醫院急診，經急救仍傷重不治，而院方察覺狀態有異便報警處理，到場的員警認為陳修將涉案重大，立刻將其逮捕。

陳修將被捕後，面對警詢避重就輕，經長時間鬥智後，陳才認了有抓胡女的頭撞重物，檢察官認為陳修將涉嫌重大，向法院聲請羈押，於10月16日裁准。