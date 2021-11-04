A TikToker has revealed her shock at discovering she has at least 50 siblings and now lives in fear that she will date one unknowingly.https://t.co/awCpYxQg9m — news.com.au (@newscomauHQ) November 3 2021

《紐約郵報》（New York Post）2日報導，一名住在美國紐澤西州的正妹近期表示，她發現自己的匿名生父是「超級捐精者」，導致她已有50名同父異母的兄弟姊妹，且總數可能更多，讓她擔心未來可能隨時會在不知情下，愛上一名血緣相通的人。

根據報導，這名在社群軟體「TikTok」使用者名稱為「izzyvn_98」的正妹，先前在該平台表示，自己出生於同性戀家庭，兩名母親1986年相識，交往多年後決定共同養育下一代，並在1998年以匿名捐精者的精子懷上三胞胎。

Izzy於2018年進行DNA檢測，希望得知父親的血統來自何方。但在幾個月後，一名女士用臉書聯繫Izzy，因為Izzy和她的女兒長相十分類似，希望進一步尋找生父的線索。

Izzy說她「嚇壞了」，因為她們的父親都是匿名捐精者，代表兩人真的可能是同父異母的姊妹；且這名女士後來讓她加入一個私人臉書群組，成員全部都擁有同樣的匿名捐精者生父，且人數高達50人。

Izzy對此感到「震驚」，因為在這個遼闊的世界中，可能還有更多互相不認識的親人；群組中許多人也擔心，她們可能因此在不知情之下，與其他有血緣關係的兄弟姊妹相識相愛，並步上亂倫之路。

在突然多出50名同父異母的兄弟姐妹後，Izzy和2名雙胞胎兄弟還沒準備好與他們建立友誼，因為這件事讓她感覺「不舒服」，直呼這是一件「不正常的事」。