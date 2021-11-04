已故賭王何鴻燊四房最小千金何超欣，不僅是學霸，外貌還受到爸爸公開大讚「美到不得了」，如今22歲的她已長得亭亭玉立，近日她更罕見展露性感一面，讓網友看了都忍不住狂讚「完美女神」。

何超欣近日受邀出席上海藝術博覽會，穿上白色薄紗長禮服的她，有別於以往清純形象，辣露渾圓雪乳和深邃事業線，貼身設計讓纖細小蠻腰更為顯眼，清新脫俗中又不失性感，難得展現小女人一面，讓網友都驚呼連連。

何超欣展現性感小女人一面。(圖／翻攝自微博)

何超欣露出渾圓雪乳和深邃事業線。(圖／翻攝自東網)

何超欣不僅是四房最小千金，還是何鴻燊17名子女中，年紀最小的孩子，從小就備受寵愛，爸爸更公開大讚她「美到不得了」，而她除了擁有高顏值外，還是個學霸，據悉，她只花3年，就拿下麻省理工學院管理學和建築學雙學位，今年更考上了清華大學的研究所，人美又會讀書，家世也好，堪稱人生勝利組。

何鴻燊在78歲高齡之際，迎來最小女兒何超欣，因此對她相當可說是有求必應，曾送過她一台限量的勞斯萊斯，哥哥何猷君之前也特地包下一家酒吧替她慶生，媽媽四太梁安琪更以港幣13億元，買房送給2個女兒何超欣及何超盈，希望讓她們學習投資。