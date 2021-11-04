美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）要以2億美元成立一家特殊目的收購公司（SPAC）成為最新一位投資SPAC的名人。

效力布魯克林籃網的杜蘭特要成立的SPAC名為Infinite Acquisition，計劃在運動、健康、永續糧食科技和加密通貨等領域併購一家或以上公司。

Infinite在3日提出申請在紐約證交所（NYSE）上市，交易代號「NFNT.U.」，透過上市發行新股和認購權證。

據申請資料，杜蘭特和其經紀人克萊曼（Rich Kleiman）透過人他們2016年成立的公司Thirty Five Ventures持有Infinite一半股權，投資銀行LionTree擁有另一半股權。

許多名人加持令SPAC成近年一股投資熱潮。像網球名將小威廉絲（Serena Williams）、NBA名人堂球星歐尼爾（Shaquille ONeal）和昔日棒球金童羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都投入其中。

這些運動明星通常擔任SPAC的董事或顧問來吸引外界注意。相較之下，杜蘭特的投入更為積極，資料顯示他是Infinite共同執行長。

但SPAC狂熱也引起主管機關注意，警告若只因為名人加持而投資SPAC會承擔很大風險。