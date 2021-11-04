台南市是全台胡麻主要產地，產量占8成之多，近日已有胡麻田陸續收割，農友表示，收割季缺工問題愈來愈嚴重，以往都是請庄內老人家幫忙，現在都要跨區搶工，甚至20天前就要預約，工資每日就至少要1400元，因此呼籲政府擴大引進農業移工，才能有助解決缺工問題。

善化青農蘇昭憲表示，以往都是找庄內60、80歲的長輩來幫忙採收，過去曾經有一位80多歲阿嬤在田裡熱到暈倒，讓他不敢再找年紀太大的長輩，而且許多人也不讓家裡長輩出去幫忙，因此這幾年還要跨區找安定、西港農友介紹工人。蘇昭憲說，他也曾找一些年輕人到來田裡幫忙，有人做2小時就放棄。

西港區農友周叔勳說，以往胡麻收割農友會採互助方式，今天先去幫別人收割，明天大家來幫自己田收割，但這樣一來一往整個收割期都在忙，所以如果可以叫到工人，一天3至5人趕快把胡麻收割完比較省事，但是胡麻已經成熟還找不到工人，只好全家大小一起出動搶收。

農委會台南區農業改良場為改善採收胡麻人力缺乏問題，2017年引進乘坐式割捆機並加以改良，可以取代24個採收人力，經過推廣與補助，已售出10輛，包括西港、安定、善化、將軍農會及多位青農購買。

安定青農李昆桓說，由於割捆機的耗損率約1成至2成，對於大面積栽種的農友，1分地只要1小時即可割捆，可以節省大量時間及人工成本。但是胡麻是高單價作物，1台斤契作價約120至140元，農友捨不得1成的損失，加上多數農友栽種面積不大，寧可以人工慢慢收割。

李昆桓說，除了他自有的胡麻田，也輔導協助其他農友從整田開始符合機械採割溝距，每分地代割費只要1200元；但農友表示，若找得到人收割，還是考慮人工採收優先。

蘇昭憲則說，胡麻採收過程非常耗人力，他不要政府給什麼補助，建議多引進農業移工，不然胡麻種植面積無法再擴大，若缺工問題再惡化，大家可能會轉種較省工的水稻等農作，但農民的收入也會受影響。