北市2正妹議員徐巧芯、林穎孟4日為核四議題互槓，林質詢台北市長柯文哲時，指徐曾說核廢料可放自己家，惹得徐反轟林愛用核電又愛罵。怎料2人從質詢場戰到場外，再為有沒有簽到出席吵翻天，互嗆「慣老闆、玻璃芯」，引起網上的吃瓜群眾們，看這場「雙姝對決」看得津津有味。

徐巧芯表示，要先好好聽柯說了什麼再發言，才是用功的表現，若像林穎孟這樣簽名後就不知道跑到哪裡去，後來才回來，當然會有這種文不對題的反智質詢出現，一般人就算了，沒想到林穎孟當了3年議員還不知道，到處亂臭人，反而迴力鏢打到自己，說說看林9時43分至55分不聽報告，跑到哪去玩啦？

「寧缺勿濫，不要濫竽充數！」徐巧芯嗆，不要內容都不清楚，還跑去作秀4分鐘，可能就不會有這麼荒腔走板的質詢了吧，林穎孟倒是抹黑的功力不減，先前明明是說她「根本沒出席」，調出監視器給大家看，畫面會說話，她就是參與柯的專案報告到結束，不要再到處亂噴了啦。

林穎孟嗆，徐巧芯完全是惡意抹黑，轉移自己簽到後不質詢的焦點，徐指控她早上離開時間只有10分鐘，當時她因議場座位沒廁所，必須離開大會去外面上廁所，徐巧芯簽到後不質詢，這是鐵一般的事實。

林穎孟說，徐巧芯果然是國民黨年輕議員榜樣，自己在議員應質詢市長的時間，不出席發言，還可以硬凹、義正嚴辭說別人說謊，東扯西扯，連別人離開座位上廁所也要抹黑？十分離譜，巧芯拿簽到表無法證明什麼唷，這只是更顯見巧芯只是簽到而已，若徐沒特別自己跳進來承認是她提出「核廢料放你家你ＯＫ」這種不可行處置方案，她也根本不會提到徐沒出席質詢市長的事情。

林穎孟批，整個國民黨從前總統馬英九、主席朱立倫、新北市長侯友宜，連核廢料怎辦都說不清楚，就急著重啟核四，請巧芯不要「玻璃芯」，找理由，亂牽批。

徐巧芯隨後也酸，她要跟穎孟道歉，林是被《勞基法》開罰6萬元，不是10萬元，且違反3件，各罰2萬元，「還妳清白，違法慣老闆，還要告網友嗎？」林穎孟在協商期間，片面將協商事項發布為工作規則，構成不當勞動行為，林穎孟因吳香君、林家宇擔任工會代表，因此對他們及工會有敵意。

徐巧芯說，林穎孟不續聘簡崇晉、陳威翰的行為，是對於勞工參加工會活動而為的不利待遇，除削弱申請人工會組織外，有可能進一步造成寒蟬效應，構成不當勞動行為。

「巧芯不識字？還是連基本查證能力都沒有呢？」林穎孟回擊，勞動部裁決文第52至56頁，明確指出助理在媒體指控她苛刻勞工有關「生理假、勞健保費、助理費」等內容，難認與真實情形相符，該工會非合法工會活動。

林穎孟說，她確實因讓助理方便沒打卡、雇主比勞方代表人數少，使勞資會議無法有效，以及她出國出差期間沒發現有助理平日沒行程但未排假問題，若徐巧芯沒注意辦公室狀態、辦公室沒打卡，雇主數量太少，徐也有可能被罰唷，徐拿著不實爆料內容，一直抹黑她壓榨助理，還好意思喔。