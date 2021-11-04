英國今天成為全球第一個通過使用美國默沙東集團（Merck）和Ridgeback Biotherapeutics聯合研發抗疫口服藥的國家，這個藥物可能對全球對抗COVID-19疫情帶來重大改變。

路透社報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）建議，這款口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）應該在患者確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、症狀出現5天之內儘快服用。

英國政府和國民保健署（NHS）將證實，藥品會在何時投入使用。

先前報導指出，美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權。這種藥物的臨床試驗結果顯示，若在染疫初期投藥，能將患者的重症和死亡風險減半。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）也已經開始審查。

默沙東計劃今年底前生產1000萬個療程用藥，2022年可能生產2000萬個療程藥。