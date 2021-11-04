張姓男子疑包養酒店林女被殺害，林女的父母及弟弟也涉案，其中林父遭羈押。檢警調查，張男疑曾為詐騙集團成員，林父則供稱不滿女兒被欺負，才動手教訓張男致死。

張姓男子疑包養酒店林姓女子遭殺害，林女涉殺人罪被羈押，林女的父母與弟弟涉嫌重大，昨晚3人遭拘捕到案，訊後檢方聲請羈押，法院今天裁定羈押林父，其餘2人以新台幣10萬元交保，限制住居。

檢警表示，張男在東螺溪被發現時，身上綁了石頭和空心磚，頭部和腳部被塑膠袋和膠帶纏繞，顯示曾遭他人殺害，而張男與在酒店上班的林女來往密切，張男拜訪林女家人後就失蹤，因此研判林女家人涉嫌重大。

檢方表示，林女指張男跟她的家人出遊，但過程中發生爭吵，家人勸和失敗動手；林父雖承認動手，卻指張男是黑道，也曾看過張男對女兒動手，於是用黑道方式教訓張男，林母和林弟則否認動手。

檢方表示，林女的父親雖承認動手，但對於細節交代不清，目前也不排除林女父母及弟弟之外，還有他人涉案，案情細節仍待釐清。