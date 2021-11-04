國民黨立委蔣萬安（中）4日在台北市捷運南京站外發起 「公投反萊豬、食安我做主」街講行動，發送口罩呼籲民眾支持反萊豬。（陳君瑋攝）

立委蔣萬安今啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（張薷攝）

反萊豬拚公投台北巡講起跑 蔣萬安：堅定捍衛食安絕不退讓！

1218將進行四大公民投票，立委蔣萬安今啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動，預計在接下來的45天走遍台北市12行政區。蔣萬安指出，每一場街講都將邀請黨籍立委、市議員一同上街助講，呼籲全民站出來護食安，在12月18日公投這天，為自己及下一代投下同意票，支持反萊豬公投。

首場街講行動4日傍晚在復興北路、南京東路三段口舉行，由蔣萬安領頭主講，台北市議員徐巧芯、秦慧珠及王鴻薇都到場助講；現場也發放「反萊豬」口罩，與民眾互動爭取支持。

蔣萬安指出，萊豬議題攸關食安，是國人最關心，也是每天都會碰到的議題；過去身為主要負責處理萊豬議題的委員會召委（衛環委員會），無論是安排專案報告、公聽會，或是行政命令的審查、質詢，自己一直都是站在第一線，堅定捍衛民眾的食安，絕不退讓。

蔣萬安指出，距離年底公投只剩45天，民進黨有龐大資源，可以辦理大型造勢活動，但國民黨沒有資源，最直接的方式就是走入人群、深入基層與大眾溝通，希望民眾在1218勇敢站出來，在反萊豬公投議題投下「同意票」，堅定捍衛自己及下一代的食安健康。

「食安不容許任何的交換及妥協！」蔣萬安強調，身為兩個孩子的父親，自己跟所有爸爸媽媽一樣，都希望給孩子吃到健康、安全無虞的食材；台灣近年對於食安是非常要求、重視的，民眾也有很高的期望，因此對於政府開放萊豬進口的決定，許多人無法接受，一定要在接下來的45天，透過行動匯聚民意，告訴政府全民堅決捍衛食安的態度及立場。