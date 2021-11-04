台中市龍井區龍泉里活動中心，4日舉行動土典禮，兼具集會、休閒及災害避難收容等用途的2層樓建築物，預計111年10月完工，台中市長盧秀燕表示，龍泉里人口快速成長，多年來鄉親殷切期盼活動中心，感謝各方努力促成，完成里民心願。

盧秀燕表示，龍泉里人口成長快速，目前人口數已逾9200人，為龍井區內第二大里，多年來龍泉里民殷切期盼興建里活動中心，終於在今日舉行開工典禮，感謝市議員林孟令全力協助爭取台電1500萬元補助經費、同時也感謝市議員張家銨等在地議員，通過市府自籌經費5百多萬元預算，促成總經費2080萬元的活動中心，完善里內活動服務據點。

盧秀燕說，今天龍井區不只有里民活動中心開工典禮，還有麗水漁港小希臘景觀啟用，地方建設一步一步規劃執行中，希望工程圓滿成功，施工一切平安順利。

民政局指出，龍泉里活動中心總樓地板面積約141.25坪，為地上2層建築物，包含門廳及里民活動中心空間、社區教室、會談室、廁所及無障礙電梯，完工後將提供民眾集會、活動及休閒等多功能活動空間，凝聚社區意識，提升區里生活品質。