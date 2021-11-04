中市文化局長陳佳君表示，今年文創設計展呈現在地DNA，推出200多件文創商品。（陳淑芬攝）

中市文化局長陳佳君表示，今年文創設計展呈現在地DNA，推出200多件文創商品。（陳淑芬攝）

台中文創設計聯合展4日開展，結合17個局處及50家廠商，推出結合中市「山、海、屯、舊城及新城」等在地元素及公共政策成果的200多件文創商品。台中市文化局長陳佳君表示，因應COVID-19疫情，今年以「From the New World－疫期平安，逸候生活」為主軸，將台中DNA在地好物融入生活情境。

台中文創設計聯合展每年於11月開展，今年自4日至14日為期11天在台中車站舊站大廳舉行，4日舉辦開幕儀式，現場展示今年榮獲首屆「TCOD台中原創」的27件優質選品外，展出市府各局會將設計導入公共政策的成果。

陳佳君致詞表示，今年受疫情影響，藝文展覽從限縮人數到目前逐漸開放，今年文創設計聯合展邀請「林事務所」執行長林承毅擔任策展人，在展出中探討疫情對生活的轉變、市府17個局會輔導與推展計畫成果，將蘊含台中DNA的在地好物融入到生活情境，期盼市民透過好好生活，迎回從容的日常。

陳佳君以台中捷運與交通局共同推出的「台中市交通大百科」為例說明，多元的交通風貌轉換成各式文具小物，兼顧創意與實用性；台中工商策進會辦理的「台中市十大伴手禮」，榮獲好禮標章的「舞墨台中・新六禮」，運用古蹟景觀、風味、保育及植物等特色，將墨水色彩結合香味，重新定義伴手禮新風貌。

文化局表示，今年展出納入更多的台中市民參與，為展覽注入多元內涵，展前已舉辦5場策展工作坊，邀請台中百名在地市民參與討論，並將「山、海、屯、舊城及新城」擬人化為5個角色，具體呈現在展場。