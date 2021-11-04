加碼券抽籤進入尾聲，目前除了地方創生券以外，所有加碼券四周獎號都已出爐，稍早客庄券抽出最後一輪中籤獎號「69」後，發現有27組「末2碼」的民眾連4周落空，一張券都沒抽到；此外，有7組人更慘，包含去年已經連槓龜2年，可說是終極版的「天選邊緣人」。

一張圖看天選邊緣人，截至加碼券第四周抽籤，共有27組「末2碼」的人連4周槓龜。（圖／截自臉書 吾言少女）

各部會配合行政院振興五倍券發行的加碼券，進入第四周抽籤，今(4)日已抽出最後一輪的動滋券及客庄券，此外，包括國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券，四輪也已全部抽完，有網友在臉書社團《爆廢公社二館》哀怨表示，「有人跟我一樣，到現在一張都沒有中嗎？邊緣的86」，貼文引起廣大的「邊緣人」共鳴。

綜觀四周中籤號碼後，統計共有27組「末2碼」的民眾沒拿到半張券，分別是：05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、83、86、90，94，99。

此外，有網友發現，自己比邊緣更邊緣，因為不只這四周沒被抽中，連去年的也沒有，等於連續2年槓龜，比「天選邊緣人」還慘，可稱為「終極邊緣人」。

文化部去年發行的600元藝Fun券，身分證尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾都獲獎，只有尾數「1、2、6」的人沒有，若以身分證末2碼來看，「41、42、62、16、26、66、86」這7組號碼，不僅去年藝Fun券沒中，今年也沒抽到半張加碼券。

眾多同病相憐的「邊緣人」紛紛哀號「全選結果兩年都沒中」、「26藝Fun券連槓兩年」、「一堆重複，連兩年都沒中」、「兩年都沒中的可以給加碼嗎？」還有因不符藝Fun券紙本資格，偏偏又只抽到紙本的網友更氣，怒喊「56連兩周紙本」、「中紙本跟沒中一樣」、「目前只中藝紙本又不能領，哭啊」、「28等了4周竟然中紙本，還不如不要」。