台糖國寶級勝利號為早期行駛糖鐵營業線的營業客車，至今車廂內仍保留當時的結構，饒富古味。（張毓翎攝）

111號巡道車又稱大人車，糖廠時期為長官們巡視鐵道線路所用，這次也跟勝利號移回新營鐵道文化園區。（新營鐵道文化園區提供／張毓翎台南傳真）

過去在台南市新營糖廠執行載客任務的國寶級「勝利號」營運客車，1979年暫停營運，並移至後壁烏樹林糖廠。台糖為了區域觀光規畫，本周經由陸送將勝利號移回新營鐵道文化園區，作為未來第一階段復駛的車輛，待交通部鐵道局核定通過後，就能載客往返糖鐵中興站與新營站，重現奔馳在鐵道的風華。

72歲的勝利號，編號538號，早期在新營糖廠行駛於布袋線、學甲線，以前新營南光高中學生上下學，是嘉義布袋的魚販來新營做生意，常會搭乘勝利號往返，勝利號直到1979年後，被移至烏樹林糖廠，自糖廠開始發展觀光後，開放遊客預約包車、搭乘。

去年12月，新營鐵道文化園區從園區內中興車站行駛至柳營八翁線的五分車，配合鐵軌路線維修暫停營運，由於恢復營運時間未定，消息一出後，不少在地鄉親以「晴天霹靂」形容，希望能盡速復駛，紛紛在園區的臉書官網留言關心復駛進度。

台糖公司台南區處綜合經營二課課長葉清文說明，新營鐵道文化園區與烏樹林休閒園區之間，僅10多分鐘車程，2個園區的糖鐵五分車車廂均以早期運送甘蔗的籠車改造而成，同質性太高，缺乏留住顧客的利基。

葉清文說，為了分隔客群屬性，規畫復駛路線時，安排把國寶級勝利號移至新營鐵道文化園區，並將中興站至新營站的路線，列為第一階段復駛路線。勝利號車廂內至今仍保留當時結構，從車廂內拍勝利號比從車外拍更美，相信這條路線通過核定後，能強化園區的在地特色。