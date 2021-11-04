上個月，日本航空自衛隊(JASDF)1架三菱F-2戰機(Mitsubishi F-2)發生座艙罩突然飛脫的事故，現在調查報告已出爐，是人為因素造成，飛行員在起飛前，沒有確實做好座艙罩的鎖定。

NHK報導，10月10日，福岡縣築城空軍基地的1架F02戰鬥機飛越朝倉市東部山區，突然座艙罩飛脫，連帶著90公斤的應急梯也掉落，飛行員在「敞篷」的情況下，緊急將戰機飛回基地。F-2戰機採用風擋與座艙罩分離的設計，因此飛行員不至於完全暴露在風壓之下。

與F-16的一體成型座艙罩不同，F-2採用風擋與座艙罩分開式。(圖/美國空軍)

日本航空自衛隊完成事故調查，飛行員在升空前未確實做好檢查，座艙罩沒有上鎖才發生事故。其實，在沒有鎖定的情況，警告燈會亮起提醒飛行員，但由於當時飛行員接到的任務是「緊急起飛攔截」，因此他忙中有錯，在起飛前沒有仔細檢查各種警告燈，就將戰機駛向跑道了。

航空自衛隊參謀長井筒俊司表示：「這是一項人為疏失，我們將強化飛行員安全教育，並採取後續改善措施以確保飛行安全。」