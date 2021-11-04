迎接電商年度最大檔雙11購物節到來，全聯今年將主力戰場放在電商平台「PXGo!全聯線上購」，主要推出3大主題活動，其中10～12日限時3天加碼回饋使用PX Pay支付，全站單日每滿1111元送1111福利點，領券再加碼111元購物現折金，預計透過多重回饋加持，可望再帶動業績成長至少一成。

為替電商年度最大檔雙11購物節炒熱買氣，全聯PXGo!自5日起暖身慶祭出5重回饋活動；包括「小時達」不限金額享11％等值福利點回饋、提前開賣雙11主活動指定300項商品買1送1，且單筆消費累積每滿600元可獲得300福利點，最高享5%回饋；暖身慶購買箱購館與預購館商品，單筆消費滿1611元領券現折111元，購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點，使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點等。

全聯PXGo!指出，限時3天期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價只要13880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13％，預計又將創造搶購旋風。

另LG 4K AI語音物聯網電視49吋優惠價16888元，搭配活動不只現折111元，使用PX Pay支付可再回饋16665福利點，等於1666元現金價值。