勞動基金運用局辦理新制勞工退休基金110年度第1次國內投資（絕對報酬類型）委託經營業務，預計委外經營額度480億元，業經評審小組詳慎審查投標業者之經營計畫建議書及其簡報後評定成績，評審結果從優錄取（依筆畫順序排列）安聯投信、保德信投信、國泰投信、第一金投信、野村投信、富邦投信等6家證券投資信託公司取得簽約資格，最後得標結果仍將以正式書面通知為主。

勞動基金運用局表示，對於相關有價證券委外代操投資業務，均依委託經營辦法之相關規定辦理，期望透過專業資產管理業者的操作，達到分散風險、專業管理及提升收益等目標。

勞動基金運用局辦理新制勞工退休基金110年度第1次國內投資（絕對報酬類型）委託經營業務公開徵求受託機構，委託總額度480億元，共選任6家業者，每家業者受託額度80億元，委託期間自首次撥付委託資產日起5年；目標報酬率每年以分別達到證交所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率為基準，加計250個基本點為收益目標。