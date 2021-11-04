美西塞港問題嚴重造成供應鏈瓶頸，甚至推升物價上升，導致通膨居高不下，美國總統拜登為了盡快解決問題，先前宣布洛杉磯港將效法長灘港24小營運，但隨著岸上運輸動能也相當不足，似乎看不到盡頭。全球最大合約物流業者GXO Logistics指出，供應鏈危機已經挺過最糟糕時期。

拜登政府先前已經與沃爾瑪、UPS 和聯邦快遞（FedEx）達成承諾，將延長旗下業務的營業時間，以及與商界領袖、港口和貨運業高層，工會成員會面，討論如何緩解拖累美國和全球經濟復甦的供應鏈瓶頸。

據《ZeroHedge》報導，GXO Logistics執行長Malcolm Wilson表示，已經挺過了最糟糕狀況，供應鏈瓶頸已經觸頂，隨著時間繼續推進，希望狀況可以更平順。GXO Logistics為下游業者，美國東西岸港口堵塞導致大批商品到期日延誤，現在已經有許多商品進入到他們的倉庫。GXO Logistics全球擁有 860 個以上的倉庫。

目前仍有逼近百艘貨船在洛杉磯港 (Port of Los Angeles)、長灘港 (Port of Long Beach)外排隊，這2個港的吞吐量總計達全美4成，疫情前等待靠港的船隻平均只有10~20艘。

高盛指出，供應鏈瓶頸解除有3個關鍵，包括：

第一，疫情後製造業重啟，晶片荒2021年第4季改善，晶片產能2022年下半年至2023年開始擴張。

第二，美國勞動力市場於2021年第4季至2022年上半年轉好。

第三，塞港問題2022年下半年緩解。

美國鋼鐵執行長David Burritt上周指出，許多車廠開始預測晶片荒最糟狀況已經度過，開始提高2021年第4季至2022年第1季生產時程，並告訴美國鋼鐵，最快本周提高使用率。福特汽車3日公布，10 月汽車銷量僅年減4%，創今年4月以來最好單月表現，顯示在晶片荒之下，車廠已經銷售狀況已經逐漸好轉。

美國財政部長葉倫先前指出，未來幾個月可能會出現商品和服務短缺，但貨物其實相當充足，認為消費者沒有理由對聖誕節期間缺少他們想要購買的商品感到恐慌，拜登政府將會解決問題。

不過，拜登政府的作法被批評沒用，讓洛杉磯、長灘港10月25日祭出「最後手段」，對將貨櫃滯留於港口過久的航運業者開罰，卡車運送的最多只能放9天、鐵路運送的3天，超出時限者以每日每貨櫃100美元的費用開罰，且每日遞增。

洛杉磯港執行董事賽洛卡（Gene Seroka）2日指出，他們試過各種方法，但對解決塞港無動於衷，對航運業者開罰貨櫃滯留的費用，是不得不採取的措施，「不過明顯有看到成效」。