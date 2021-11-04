排灣族大後部落女頭目廖莉華背負著重大使命走在傳承之路上。（牽猴子提供）

導演魏郁蓁初次執導《阿查依蘭的呼喚》即入圍2020年台北電影獎最佳紀錄片，電影描述單親媽媽廖莉華面臨生活的種種困境後，仍決心回鄉承接大頭目的感人故事，更是台灣首部以女頭目為拍攝對象的紀錄片。原定於今年5月上映，雖因疫情影響而延遲上映，依然沒減少觀眾的期待感，導演魏郁蓁高興宣布再次啟動上映計畫：「等待讓我們的心情更有醞釀，更堅定非看不可的決心！」

片中頭目廖莉華美麗又強韌的生命故事帶入現在的社會狀況不僅振奮人心，背負著重大使命走在傳承之路上的她，更成為今年全國運動會「傳承文化之火」的火炬手代表。長期拍攝原住民題材的魏郁蓁導演表示：「廖莉華的故事充滿人性，非常觸動人心。」所以決定用影像紀錄這位用「生命」在維護傳統的排灣族大後部落女頭目，希望讓觀眾看見單親媽媽與頭目身份的諸多壓力下，她是如何展現不凡生命力。

預告中，廖莉華從抗拒到下定決心回鄉承接大頭目，過程中經歷部落族人質疑、生活現實的壓力，她忍不住淚訴：「我要上班、我要養家，回部落才發現，真的沒有那麼簡單。」她的處境與承擔無疑也是台灣社會女性的縮影，更是逐漸崛起、不容忽視的女力，導演魏郁蓁期望本片能在疫情後帶給觀眾滿滿正能量。將在11月26日正式上映。