桃園市長鄭文燦（中）率領市府團隊，致力推展AI技術人才培訓，陸續提供虎頭山創新園區、青創基地等場域培育新創團隊，也大力推動「八德智慧健康創新園區」，對於產官學界與醫療體系共同簽訂智慧醫療樂見其成。（員榮提供／謝瓊雲彰化傳真）

因應桃園市推動「八德智慧健康創新園區」，未來將打造智慧醫療照護體系，而桃園榮民服務處，亦大力推動退除役官兵高端就業需求，居中促成員榮醫療體系攜手中央大學，共同規畫「產、官、學、訓」合作方案。（員榮提供／謝瓊雲彰化傳真）

導入最新科技、打造智慧醫院，員榮醫療體系總院長張克士親率體系幹部，北上桃園，在桃園副市長李憲明的主持及見証下，與中央大學校長周景揚共同簽下產官學訓合作合約，成為全國首創的產官學訓四位一體的合作案。

因應桃園市推動「八德智慧健康創新園區」，未來將打造智慧醫療照護體系，而桃園榮民服務處，亦大力推動退除役官兵高端就業需求，居中促成員榮醫療體系攜手中央大學，共同規畫「產、官、學、訓」合作方案。未來將由員榮醫院推薦符合榮民資格身份的相關人員參加培訓，並由桃園榮服處給予相關補助，參加由中央大學開設智慧醫療領域的尖端課程。

張克士說，AI人工智慧快速發展，科技智慧醫療也不斷進化，導入人工智慧，除可提昇效率與正確性，亦可減少錯誤與判讀時間，可以用於輔助診斷、改善流程、提升醫療品質與病人安全。他認為台灣的醫療水準與科技水準，都已是全球頂尖，兩大強項結合，將能相輔相成，為台灣打造一個新的護國神山。

李憲明表示，桃園近年致力發展AI技術人才培訓，陸續提供虎頭山創新園區、青創基地等場域培育新創團隊，在無人自駕車更展現具體成果。這次AI智慧醫療計畫中，中央大學推出專業智慧醫療課程、員榮醫療體系則提供居民最重要的醫療服務；桃園榮服處則持續照顧著榮民朋友們，希望透過四方合作，為醫院提供智慧醫療人才，進而滿足桃園醫療需求，帶動智慧醫療的發展。

周景揚表示，中央大學與桃園市府去年即針對八德智慧健康創新園區展開合作，未來將結合最新AI智慧醫療技術設置醫院；中央大學著力於AI技術教學及產業合作，學生也多有基本程式撰寫能力，AI技術更可應用於醫療影像處理、生物特徵辨識與醫療器材。過去中央大學曾與聯新國際醫療集團開設AI專班，讓醫護人員了解基本技術，本次與員榮醫療體系合作，將率先從推廣教育出發，並持續尋求更多的合作空間。

桃園榮服處處長徐偉光表示，員榮醫療體系內有超過60名醫護為國防醫學院退伍之榮民，目前員榮積極打造智慧新院區，新醫療大樓的規劃設計，以AI醫療照護及新世代智慧健康科技為目標，除建置軟、硬體設施，人員培訓尤其重要，結合中央大學的教學資源、及桃園榮服處提供大專院校生與在職者職訓補助，更能提升退除役官兵的職場競爭力。