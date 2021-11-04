家樂福4日舉辦年度歐洲週與酒展開幕式，包括台灣總經理王俊超等高層幹部均未如期出席，且依舊不做任何回應，僅強調會做好該做的事，像是五倍券加碼、每年一度酒展與接下來力拚雙11等促銷，截至10月底家樂福收到紙本五倍券業績已逾7.6億元，較去年三倍券二個月收單8億呈倍數增長。

家樂福年底重頭戲「歐洲週」正式起跑，引進歐洲超過10多個國家、300多種美食與料理，其中更有超過30款新商品初登場，而最引人矚目的還是每年一度的Wine Fair將自5日開動為期一個月的酒展，均吸引老饕大肆採購，今年透過與法國工商協會合作引進超過1200支精選葡萄酒，全台八家分店舉辦微醺之夜試飲，正好搭配已上路的五倍券，促進新一波買氣。

家樂福觀察到5月中旬爆發疫情之後，葡萄酒熱銷期亦從以往的10-12月提前從5月中旬起就開始，且選買趨勢明顯M型化，集中在低價如199-499元、高價如2380-22800元，中價位近千元紅酒占比不到二成。

家樂福表示，五倍券上路將近滿月，截至10月底，就紙本券已創造7億6000多萬元業績，去年三倍券上路2個月後，業績約達8億，顯見五倍券效益更高，有望呈倍數增長；家樂福指出，去年三倍券對家樂福挹注22億元營收，今年五倍券金額更多，估計業績會翻倍成長，尤其搭配雙11購物節推出相關促銷優惠，應會再有一波消費潮，推估雙11檔期營收將較去年同期成長10％，全年業績目標仍上看900億元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障