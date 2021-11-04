淡季到，晶技（3042）10月營收為12.69億元，比上個月的歷史次高下滑12％，不過核心事業石英元件營收仍以12.46億元創下同期新高。法人預期，以第四季營收可能比第三季減少約1成來說，11月石英元件營收應該會比10月再下滑。

在蘋果新iPhone開賣、商用與消費性筆電季底走高效應帶動，以及中國手機品牌為了十一長假、備戰印度新年提早拉貨下，晶技9月營收以14.43億元創歷史次高，核心事業石英元件營收更以14.18億元創歷史新高。

不過10月為季初，筆電拉貨動能向來較弱，而且筆電、網通產品的季節性需求也逐步消退，iPhone受到半導體零組件缺料影響，產量也不如預期，加上缺料導致的長短料現象，不僅讓晶技主動鼓勵筆電與網通客戶重新調整庫存，不少客戶也已經啟動調整訂單程序。

多重因素影響下，晶技10月石英元件營收下滑至12.46億元，比9月明顯衰退14.24％，不過仍比去年同期大增14.7％，並且創下同期歷史新高，而加計子公司重慶眾陽置業認列開發案收入2300萬元後，10月整體營收為12.69億元，月減12.05％、年增16.73％，同樣也是同期歷史新高，累積前10月營收為130.23億元，仍比去年同期成長46.3％。

隨著淡季到來與客戶調整長短料，法人原先就預期晶技第四季營收將比第三季下滑約1成左右，這也代表，11月營收應該會比10月再下滑，不過第四季毛利率仍有機會比第三季更高，展望明年營運目標，晶技預估明年可維持兩位數成長。