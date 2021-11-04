全聯搶搭雙11購物節熱潮，今年將主力戰場放在電商平台「PXGo!全聯線上購」，明（5日）起「1111最狂Go物節」暖身慶開跑，11月10日至12日還有限時3天使用PX Pay支付，全站單日每滿1111元送1111福利點，領券再加碼111元購物現折金，預購優惠價最低下殺5折起的3C家電商品，可現折111元，還可享最高10%福利點回饋。預計透過雙11多重回饋加持，可望再帶動業績成增逾1成。

此外，全聯「雙11購物節」正值超級周年慶期間，實體門市除推出超過300項商品憑卡買1送1外，11月10日至12日限時3天也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級周年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋。

PXGo!會員連續5天免費玩，參加「1111必中扭蛋機」活動可抽最大獎11萬福利點。（全聯提供）

全聯PXGo!這次主推3大主題活動，首先11月5日至9日展開「1111最狂Go物節」暖身慶，並祭出5重回饋活動。包含小時達不限金額享11%等值福利點回饋，單卡/單日贈點上限為1萬福利點；提前開賣雙11主活動指定買1送1的商品，且單筆每累滿600元可獲300福利點，最高享5%回饋，單卡/單日贈點上限為1萬福利點；期間買箱購館與預購館商品，單筆滿1611元領券現折111元；使用PX Pay支付買OFF COFFEE、阪急麵包，每組加贈1111福利點；使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點，各銀行回饋數量有限，贈完為止。

LG 4K AI語音物聯網電視49吋，市價2萬4900元、特價1萬6888元，限量100台。（全聯提供）

其次是11月8日至12日限時5天，會員登入PXGo!可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，有機會獲得最大獎11萬福利點，等於價值1萬1000元現金，還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮，每會員帳號每日可免費玩1次。

任天堂SWITCH OLED遊戲機+兩片遊戲片（馬利歐賽車、馬利歐派對新版），市價1萬6760元、特價1萬3880元，限量100台。（全聯提供）

最後11月10日至12日限時3天在PXGo!展開「1111最狂Go物節」主活動，共有4大活動回饋，加碼最高可享10%福利點回饋。使用PX Pay支付，全站單日每滿1111元送1111福利點，單卡/單日贈點上限為3萬福利點，再加碼贈111元滿額現折購物金折價券；買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元；買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點；使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點，各銀行回饋數量有限，贈完為止。

Coway綠淨力輕都會經典機AP-1018F，市價1萬4900元、特價1萬1111元，限量200台。（全聯提供）

限時3天活動期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，像是10月加加購物節限量50台Switch兩天就被搶光，這次雙11再加量100台，隨贈馬利歐賽車與馬利歐派對新版兩款熱門遊戲片，優惠價1萬3880元，若有福利點和滿額折價券回饋，價值將近13%；LG 4K AI語音物聯網電視49吋優惠價1萬6888元，搭配活動不只現折111元，使用PX Pay支付可再回饋1萬6665福利點，等於價值現金1666元。