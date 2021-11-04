高雄市警察局長黃明昭，有感於鹽埕分局同仁，自上月14日深夜轄區城中城大樓發生火警至今，動員內外勤同仁不辭辛勞、日以繼夜的投入火場安全戒護工作。特於昨(2)日上午9時30分親赴鹽埕分局，致贈同仁水果禮盒並頒發慰勉金，慰勉分局同仁半個月來不辭辛勞、堅守崗位地執勤付出。

高雄市警察局長黃明昭，親赴鹽埕分局，致贈同仁水果禮盒並頒發慰勉金，慰勉分局同仁半個月來不辭辛勞、堅守崗位地執勤付出。(蘇育宣翻攝)

鹽埕警分局轄區城中城大樓火警事件發生迄今已逾半月，為確保後續刑事鑑識調查工作的進行，奉檢察官諭令保全火場跡證，分局動員內外勤同仁，連日不分晝夜的派駐警力，投入現場保全維護工作。此外，考量到受災民眾返家索取身份文件、貴重物品與生活必需資材的需求，特請示檢察官同意，可於白天配合社會局與區公所派駐聯合服務中心人員，於每日上午8時到下午17時，協助受災住戶返家索取家中遺留財物與文書證件。

鹽埕警分局長蔡鴻文表示，自火警發生，局長除指示務必落實檢察官諭令之現場跡證保全維護工作，亦特別指示，可預見分局同仁接下來將承擔連續數日不分晝夜的警戒維護勤務，必將對分局治安維護警力與同仁身心狀況造成一定壓力。因此除了指示保安大隊派駐支援警力，更特別吩咐分局長就同仁執勤時的餐點飲水多加照顧關心。分局結合警友會與各方熱心襄贊警察的民間團體，對於執勤同仁的三餐、飲水補充及宵夜點心等體能維持照顧一應俱全，確保分局執勤同仁獲得充分照顧並圓滿完成任務。