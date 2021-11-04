進博會開幕提四個「堅定不移」 習近平：中國將積極推進加入CPTPP、DEPA

第四屆中國國際進口博覽會今晚在上海開幕，中國國家主席習近平通過網路視訊發表主旨演講時表示，中國將進一步縮減外資准入負面清單，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》；中國將在自由貿易試驗區和海南自由貿易港做好高水平開放壓力測試，公布自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單；中國將積極推進加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)和「數位經濟夥伴關係協定」(DEPA)。

習近平表示，中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。他還提出中國將堅持落實四個「堅定不移」：

第一，中國將堅定不移維護真正的多邊主義。以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，是國際貿易的基石。當前，多邊貿易體制面臨諸多挑戰。中國支持世界貿易組織改革朝著正確方向發展，支持多邊貿易體制包容性發展，支持發展中成員合法權益。中國將以積極開放態度參與數字經濟、貿易和環境、產業補貼、國有企業等議題談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位，維護全球產業鏈、供應鏈穩定。

第二，中國將堅定不移同世界共享市場機遇。中國有14億多人口和4億以上中等收入群體，每年進口商品和服務約2.5兆美元，市場規模巨大。中國將更加注重擴大進口，促進貿易平衡發展。中國將增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單，推進邊民互市貿易進口商品落地加工，增加自周邊國家進口。中國將推進內外貿一體化，加快建設國際消費中心城市，發展「絲路電商」，構建現代物流體系，提升跨境物流能力。

第三，中國將堅定不移推動高水平開放。中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。中國將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，投向中國中西部和東北地區。中國將在自由貿易試驗區和海南自由貿易港做好高水平開放壓力測試，公布自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單。中國將深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）、《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

第四，中國將堅定不移維護世界共同利益。中國將積極參與聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、上海合作組織等機制合作，推動加強貿易和投資、數字經濟、綠色低碳等領域議題探討。中國將支持疫苗等關鍵醫療物資在全球範圍內公平分配和貿易暢通。中國將推動高質量共建「一帶一路」，使更多國家和人民獲得發展機遇和實惠。中國將積極參與應對氣候變化、維護全球糧食安全和能源安全，在南南合作框架內繼續向其他發展中國家提供更多援助。

本屆進博會共有143個國家、地區和國際組織參展，展覽面積和參展企業數量均超過上屆。58個國家和3個國際組織參加線上國家展，來自127個國家和地區的2900多家參展商參加企業展。420多項新產品、新技術、新服務將在本屆進博會上亮相，其中不少是「全球首發、亞洲首秀、中國首展」。博覽會期間，還將舉辦「中國加入世貿組織二十週年：互利共贏、共創未來」高層論壇、12場分論壇和百餘場配套活動。