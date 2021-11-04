警大校長陳檡文今年初上任以來，為讓學生有舒適的教學環境，特別指示逐年分批於學生宿舍裝設冷氣空調設備，以改善學生住宿品質。禾聯碩董事長蔡金土先生獲知後，主動共襄盛舉無償捐贈變頻冷暖空調11部，陳檡文特別代表師生表達感謝之意，特於今（4）日致贈感謝狀及榮譽狀，由該公司蔡柏毅副董事長代表接受。

禾聯碩董事長蔡金土主動共襄盛舉無償捐贈變頻冷暖空調11部，警大校長陳檡文特於今（4）日致贈感謝狀及榮譽狀，由該公司蔡柏毅副董事長代表接受。(戴志揚翻攝)

陳檡文表示，民國105年間，蔡董事長亦曾捐贈多部液晶螢幕，供本校學生學習使用，足以成為警大榮譽校友；蔡董事長拋磚引玉，挹注民間資源的義舉，協助共同培育治安人才，實為警察教育最堅強的後盾。

禾聯碩股份公司位於桃園龜山華亞科學園區，與警大是好厝邊。蔡董事長長期擔任桃園市警察之友會龜山警友辦事處主任，無私奉獻，並結合桃園龜山在地企業，共同支持警政工作，是警察的好夥伴。此外，面對新冠疫情肆虐，更捐贈空氣清淨機給全國各地醫護、警消，讓防疫第一線辛勞人員能為民眾健康把關同時，有舒適安全的工作環境，是全民的好朋友。