美國海狼級攻擊核潛艇康乃狄克號上個月初在南海潛航期間，與很可能是未知海底山脈發生碰撞，該潛艇在南海執行任務也引發各方猜測。一位美國前海軍陸戰隊情報官員指出，康乃狄克號可能在執行某項機密偵察任務，目的在繪製一條全新的、秘密的航行通道，以圖在中國控制的南海島礁附近部署艦隻，或者跟蹤在南海偵測美軍演習的中國潛艇。

據美國海軍第7艦隊指出，這件南海水下碰撞事故導致11人受傷，潛艇遭受結構性損害，被迫浮出水面後駛向關島維修。而北京方面則批評稱，康乃狄克號事故可能對南海生態體系造成放射性污染威脅，而除了海上安全問題之外，美國潛艇出現在南海海域對中方也是一項挑釁行為。

Outlined the missing sonar dome. USS Connecticut's Large Bow Array clearly visible (from space). pic.twitter.com/i5UwOf2Wa7 — SubBrief (@SubBrief) October 27 2021

《環球時報》報導說，美國海軍方面一直對康乃狄克號核潛艇執行什麼任務守口如瓶，而發生事故時，正是美國主導的海上軍事演習正在日本沖繩東南方海域舉行，有6國海軍共10餘艘艦艇參加演習，其中包括4艘航母和準航母。康乃狄克號潛艇在這些演習中扮演什麼角色尚未可知，但它並不在參加聯合海上軍事演習的2個美國航母打擊群之列。或許，康乃狄克號是在執行某項秘密偵察任務。

美國海軍陸戰隊前情報官員斯科特．里特（Scott Ritter）向陸媒投書表示，根據2018年發佈的《美國潛艇部隊指揮官意圖》文件曾明確表示：「我們尤其具備秘密的獨立行動能力，利用水下隱蔽的優勢，執行難以被偵測到的任務，如戰略威懾巡航、情報搜集、特種部隊支持、非挑釁性通過以及重新部署等。」因此，康乃狄克號很有可能是在繪製一條全新的、秘密的航行通道，以圖在中國控制的南海島礁附近部署艦隻，或者跟蹤中國潛艇，而這些中國潛艇被部署用來偵測美國主導的海上軍事演習。

該文章指出，康乃狄克號核潛艇撞上未知的海底山脈的事故表明，它當時的行動水域是艦船士兵或美國海軍此前並不熟悉的海域。無論是哪種行動，由這艘能夠發射至多40枚魚雷或巡航導彈的潛艇來執行，都會被中國視作是極端挑釁的行為。中國已經成為美國軍事戰略轉向的目標，為美中衝突做準備已經成為美軍的最優先事項。

文章表示，康乃狄克號事故應該視為一項警訊，正在南海上演的「貓捉老鼠遊戲」隨時都有可能會轉變為致命性衝突。如果康乃狄克號撞上的是中國潛艇，並導致任何一方人員喪生或造成放射性污染，那麼，一次簡單的航行失誤就有可能演變成為一場重大的國際事件。同樣，美國軍隊針對中國做的戰爭準備越充分，中國就越有權利將美軍的挑釁性行動視作衝突的導火線，康乃狄克號事故給美國和中國提供了一個減少挑釁性行動和言辭的機會，幫助雙方轉而尋找當前面臨困境的外交解決之道。