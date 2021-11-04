中市1家美商工廠楊姓員工不滿蔡姓上司的工作管教，今年7月間晚間持水果刀進公司，刺砍蔡男腹部，大喊：「你知道我壓力很大嗎？」、「要讓你死」等語，蔡男緊張逃躲滑倒，他一路追砍將蔡壓制在地，經蔡男忍痛好言相勸，楊男心情漸平復，主動打電話向警自首。台中地院依殺人未遂罪判楊男徒刑3年4月，仍可上訴。

判決書指出，楊男不滿蔡男平時對他工作的管教，他今年7月7日請假要做復健，但晚間11時許進公司，在機台前找到蔡男，質問：「我平時對你怎樣？」、「你為什麼要這樣對我」，隨即拿出水果刀猛刺蔡男腹部，並大喊：「你知道我壓力很大嗎？」、「我就是要讓你死」等語。

蔡男忍痛躲逃，楊男追趕持刀砍傷楊男頭部，蔡男緊張不慎滑倒，楊男將他壓制在地，怒嗆：「我要讓你死」。蔡男傷勢不輕，腹部受穿刺傷、小腸穿孔，仍忍痛好言相勸不斷安撫，楊男心情漸漸平復，主動打電話報案，主動向警方說明：「我殺人，我要自首」，蔡男才倖免於難。

楊男到案，否認口出「殺人」等語，辯稱，他當時生氣拿出水果刀，因對方爭搶過程中割傷蔡的頭部，他回水果刀往蔡男的腹部捅一刀。但後來又改口，是兩人跌倒，刀子才插進蔡男腹部。

法官不採信楊男說詞，審酌被害人蔡男傷勢為腹部穿刺傷併大網膜及小腸穿孔，腹部傷口長度約4公分、體內腹壁傷口長度約10公分，可見楊男下手力道不輕，認定涉犯殺人未遂罪，經審酌他自首坦承犯行，並與被害人達成和解，依殺人未遂罪判刑3年4月。