麥克道格拉斯為各式花式滾床單劇情減重11公斤。（双喜電影提供）

莎朗史東（左）與麥克道格拉斯在《第六感追緝令》的床戲花了近一周才完成。（双喜電影提供）

4K復刻版《第六感追緝令》預告。

《第六感追緝令》1992年在台灣上映時引起極大震撼，男女主角麥克道格拉斯（Michael Douglas）與莎朗史東（Sharon Stone）都是當時的天菜，片中三點全露的性愛戲引發爭議，著名的換腳露下體橋段更是未演先轟動，不過該片當年在台灣被減掉許多性愛情節並加以噴霧遮點，如今當時「消失的4分鐘」及模糊的「神秘地帶」，即將以一刀未剪的4K復刻版形式重新在台上映，絕對不是爸媽看過的《第六感追緝令》！

《第六感追緝令》呈現忠於本能宣洩的性愛、全裸鏡頭、雙性戀、警察愛上女嫌疑犯等元素，當年不僅未演先轟動，甚至引起各團體抗議，女主角原本屬意黛咪摩爾（Demi Moore）跟蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）等大咖，但因為裸露尺度太開等問題，各天后紛紛回絕。

當時34歲的莎朗史東仍默默無名，花了8個月才爭取到試鏡機會，她在片中三點全露親自上陣跟麥克道格拉斯瘋狂進行肉搏戰，短短幾分鐘的火辣戲份花了將近一周才拍攝完畢，不但讓她一脫成名，片中冰錐殺人、換腳露下體等橋段，更早已是影史經典。

導演保羅范赫文（Paul Verhoeven）跟第二女主角珍妮翠柏紅（Jeanne Tripplehorn）1992年為宣傳電影時特別來台一遊，透露交叉翹腳露下體橋段，該靈感來自導演學生時期遇到的一個女同學經常在聚會不穿內褲交叉雙腿的故事，此一經典場面隔年也在周星馳的《逃學威龍3》出現，由梅艷芳擔綱演出，整部片的劇情涵蓋冰錐殺人、雙性戀等皆參考《第六感追緝令》，可見當年的火紅程度。

《第六感追緝令》4K復刻版今年因疫情二度延宕上映檔期，如今終於鋼定於11月5日高清一刀未剪完整揭開遲來30年的秘密。