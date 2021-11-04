中央氣象局表示，下周日(7日)深夜起，將顯著地大幅度降溫、轉冷，最冷時間預計約在下周三、四(10、11日)前後，冷空氣強度將接近大陸冷氣團等級，是今年入秋最有感，也是40年來最早報到的一次，北部空曠地區有機會下探10至12度，若山區的溼氣及溫度配合，合歡山有機會降下今年冬季初雪。

冷氣團要來了？ 戴立綱曝最冷時間：北部恐剩13度｜中時新聞網

明天(5日)水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，東半部、恆春半島及基隆北海岸雖仍有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但整體降雨機率不會太高；大台北及宜蘭、花蓮高溫將明顯回升，白天各地普遍都較為溫暖，西半部高溫可以來到29至31度，東半部也有27、28度。

周日深夜起將顯著地大幅度降溫、轉冷​，最冷時間預計約在下周三前後。(圖/氣象局)​

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(6日、7日)鋒面通過，主要雨區仍在迎風面的北部及東半部，其他地區大多為多雲到晴，中部偶有零星降雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度影響不大，只有北台灣雲量增多，高溫略降。

下周一、二(8日、9日)入秋以來最涼、最冷的空氣南下，強度介於東北季風及大陸冷氣團間，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，除北部及東半部仍有降雨外，中部地區及南部山區也有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周冷空氣若達「冷氣團」門檻，將會是40年來最早的一次。(圖/截自台灣颱風論壇粉專)

下周三、四(10日、11日)東北季風或大陸冷氣團影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，中部以北、東北部及東部整天偏涼、偏冷，其他地方早晚也較冷；北部、東半部地區及中部山區的降雨將逐漸減少，剩下東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

至於若冷氣團報到，是否有機會下雪？氣象局表示，屆時濕氣與溫度的條件若符合，北部、中部3千公尺以上高山，例如合歡山就有機會降下初雪，至於玉山則因為地理位置較南，機會不大。

12日、13日東北季風或大陸冷氣團影響，早晚較涼冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；14日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象粉專《台灣颱風論壇》預估，下周冷空氣達「冷氣團」門檻的機率有65％，而且持續上升中，這波冷氣團如果真的達標，將會是40年來最早的一次！通常首波冷氣團襲台的日期平均會落在12月上旬，但今年可能落在11月上旬～中旬，足足提早了一個月，可說是提前入冬。