受惠於智慧型手機需求旺盛，使手機晶片大廠高通（Qualcomm）本財年第四季（截至9月26日止）業績傳出捷報，本季財測也優於市場預期，其中手機晶片部門功不可沒，上季收入躍升56％，凸顯全球晶片荒之際，高通分散供應源的策略奏效。受此激勵，高通4日早盤股價飆漲10％。

高通上季晶片事業QCT收入躍升56％至77.3億美元，歸功於手機晶片需求暢旺。

相較於全球晶片短缺衝擊英特爾、超微、蘋果等業者，由上季亮眼業績顯示高通因應得宜，利用多方晶片廠或晶圓代工廠的策略奏效，使其擁有更強大的晶片供應管道。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，由本季財測可見，今年稍早為取得額外晶片供應的努力，已得到成果，「這意味我們擁有供應源」。

以2021財年來看，年度營收成長55％至334.7億美元，非GAAP獲利倍增至98億美元，每股盈餘8.54美元。

展望本季，高通預料營收將介於100億到108億美元，非GAAP每股盈餘介於2.9到3.1美元。兩者皆超越華爾街預估的97億美元、2.6美元。此外，高通預料2021年全球手機出貨量約達5億到5.5億支，比原先估計的4.5億到5.5億支縮小區間。

這家手機晶片巨擘並宣布上季支付7.68億美元股利，並且買回7.71億美元的自家股票，上財年庫藏股規模累計達34億美元。