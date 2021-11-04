呂思緯（鼓鼓）近來受邀擔任伊甸基金會公益大使，4日出席記者會。鼓鼓在4月曾透露媽媽罹患阿茲海默症（失智症），讓他十分心疼，表示媽媽目前狀況還ok，現在只希望能多看到媽媽的開心笑容，先前因為3級警戒，媽媽3個月來都只能待在家，無法出去活動，導致媽媽反應有變差。

鼓鼓與妹妹一直陪伴在媽媽身旁，先前就醫後，醫生也有提到媽媽確實反應有差，曾發生跟媽媽說A，她卻會回你說B，連時間也會錯亂，「媽媽把早上誤以為是晚上，脾氣也會不太穩定。」他甚至發現已經長達1年以上沒有看到媽媽的笑容，相當不捨。

鼓鼓憶起媽媽曾發生自己外出，卻不慎走失不見，讓家人擔心趕緊四處去找她，他們現在特別幫媽媽戴追蹤手錶，也加入很多相關照顧長輩的社團，他感性說：「疫情之後，更要多關心他們一些，現在和妹妹一起照顧媽媽，互相幫忙。」

鼓鼓與女友大元穩定交往8年，大元將在14日歡慶32歲生日，他透露屆時可能送植物當作生日禮物，「植物不嫌多，喜歡就好」。鼓鼓在《全明星運動會》第二季表現精彩，日前《全明星》第3季名單公布，他期待好友無尊展現實力，直誇無尊跑百米的速度非常驚人，「名單很精彩，希望他們也能玩得很開心。」