以日本歌手華原朋美有「平成年代的歌姬」美稱，曾在小室家族的黃金時代以〈Im proud〉等曲獲得歌壇一席之地。她在多年前與小室哲哉戀情破裂之後，一直風波不斷，還進過精神科隔離病房。最近她在網路與電視各類節目中現身，她略帶「嬸味」的身材，連日引起不少話題。

華原2日上中居正廣主持的節目，坦言「生孩子以後，體型就回不來了，完全瘦不下來。都是贅肉。」。華原也成為了YouTuber，一度企圖將自己塑造成「大胃王」，在影片中大吃，嚇到不少觀眾；她又公開在家運動的影片，表示「經過1個月，瘦了4.5公斤！再以2個月瘦5公斤為目標，一定要努力瘦下來。」

3日華原上節目讓有名算命師為她鑑定運勢，算命師告訴她「妳對某位女人心存恨意，不甘心輸給她」華原聽了也說「確實感到很不甘心，那個時候……非常痛苦」。提到生孩子，她說：「希望再生一個，正在進行不孕治療」，並說「已有受精卵，明年3月回到肚子裡」，她但希望這胎是女孩子，不過節目算命老師則預言「會順利生產，會是男生」。

華原2019年8月生一下男，今年8月與專屬經紀人結婚，結婚發表記者會上，華原穿了1997年安室奈美恵公布結婚時幾乎一模一樣的服裝，造成話題，華原說：「我是聽到大家這樣說才發現，自己也嚇了一跳，那時候忙結婚的事，過去誰發生過什麼，早就不記得了。」網路上對她的批判從不停止，華原說她都很明白：「比起大家在網路上罵我，被大家遺忘才是真的可怕。」