女星房思瑜在節目《全明星運動會》第二季中，美麗外型卻有超群體育實力，亮眼表現獲得觀眾讚賞，昔日她以陳冠希〈Angel〉MV女主角出道往事也經常被拿出來討論，網友替她沒爆紅感到可惜；近日房思瑜和一群好友到綠島旅行，曬出穿著比基尼跑步環島的照片，黝黑勻稱的身材辣爆。

日前房思瑜在IG分享到墾丁度假，享受陽光沙灘比基尼的悠閒氛圍，隨即一行人又轉移陣地到綠島，不僅出海潛水，還花了一個上午以路跑的形式環島，達成目標時連她自己都很驚喜；房思瑜表示他們從早上8點出發，沿著公路慢慢跑，「奇幻的風光讓人忘記前幾天氮氣累積在身上的疲倦」，她也興奮地說，「即使下了場大雨也澆不熄我們的熱忱」。

房思瑜一直給人健康美的形象。(圖/ 摘自房思瑜IG)

而除了從房思瑜的字句中看出她對這趟跑步環島有多滿意之外，令大家驚豔的是，她跑步時只穿著黃色比基尼搭配合身運動短褲，正面雖然看到深溝卻讓人感到超健康，背部線條更是讓大多數女生都甘拜下風；房思瑜也忍不住推薦，「環島跑真的是很棒認識綠島的方式」。

房思瑜出道21年累積許多戲劇作品，2001年她參加唱片公司主辦的「尋找天使選秀會」，幸運被選中當陳冠希〈Angel〉MV女主角，之後就沒有大紅大紫，令粉絲都很替她可惜；慶幸的是，在節目《全明星運動會》第二季中，房思瑜健康美形象和優秀的體育實力，讓她成功圈粉無數，迎來事業新巔峰。