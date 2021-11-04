全球來自再生能源的電力持續攀升，但仍趕不上電力需求增加速度。標普全球普氏（S ＆ P Global Platts）預測，2022年全球再生能源供給將較2021年增加35吉瓦（GW），但同期全球電力需求將激增100吉瓦。國家必須依賴傳統能源來源，才能滿足電力需求。

全球各國為了對抗氣候變遷，努力擺脫石化燃料，轉型至綠色能源。標普全球普氏指出，「能源轉型有朝一日將會實現，但現階段再生能源供給仍追不上能源需求增加的速度，換言之，石化燃料需求將會繼續成長。」

標普全球普氏全球煤炭與亞洲電力分析部門主管波伊爾（Matthew Boyle）指出：「能源市場自新冠肺炎疫情復甦後，需求快速反彈，由再生能源提供的電力雖然有所增加，不過仍無法滿足電力需求大幅揚升。」

標普全球普氏的看法與國際能源總署（IEA）相呼應，後者亦預期全球電力需求將會強勁反彈，2021年升幅將近5％，2022年將增加4％。來自再生能源的電力預料同步上升，2021年估計增加8％，2022年升幅將超過6％。

不過IEA也強調，雖然再生能源提供的電力攀升，但估計只能滿足2021年與2022年全球電力需求成長的半數。

在此同時，石油與天然氣的投資金額下滑，主要受到2020年石油與天然氣價格崩跌影響，以及產業面臨日益沈重的轉型壓力。

IEA在日前出爐的2021年《全球能源展望》報告表示，2021年石油與天然氣投資支出略高於3500億美元，遠遠低於2019年的水準。

鑑於能源需求已回到疫情前的水準，加上各國經濟解封和民眾開始旅遊，再生能源供給與電力需求的差距估計將有增無減。

花旗研究指出，在再生能源無法滿足電力需求攀升之時，利用傳統燃料是解決辦法之一。