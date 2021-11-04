印度國產疫苗取得世界衛生組織（WHO）的緊急使用授權。WHO 3日宣布，批准印度藥廠巴拉特生技（Bharat Biotech）開發的新冠疫苗 Covaxin作為緊急用途，為窮國多一個有效疫苗選擇鋪路。WHO專家認定Covaxin的益處大於風險，建議18歲以上可接種2劑，每劑間隔4周施打。

移工疫苗施打率低 衛福部鼓勵地方設立接種站
2021亞洲生技大展登場 助推開展國際商機
#WHO #國產疫苗 #Covaxin #印度 #巴拉特