印度國產疫苗取得世衛EUA 21:182021/11/04 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度國產疫苗取得世界衛生組織（WHO）的緊急使用授權。WHO 3日宣布，批准印度藥廠巴拉特生技（Bharat Biotech）開發的新冠疫苗 Covaxin作為緊急用途，為窮國多一個有效疫苗選擇鋪路。WHO專家認定Covaxin的益處大於風險，建議18歲以上可接種2劑，每劑間隔4周施打。 移工疫苗施打率低 衛福部鼓勵地方設立接種站 2021亞洲生技大展登場 助推開展國際商機 #WHO #國產疫苗 #Covaxin #印度 #巴拉特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工積分制 完成WHO認證疫苗接種優先入境 15:162021/11/04 生活 長庚醫院將展開第3劑混打試驗 3疫苗入列 10:552021/11/04 生活 全台首座水產小農加工室 屏東掛牌 04:102021/11/04 地方新聞 移工可望引進 衛福部：考量春節國人返台12／14至2／14暫緩引進 10:052021/11/04 生活 高端新冠疫苗三期臨床 巴拉圭完成收案 15:492021/11/04 財經 輝瑞疫苗2年進帳1.8兆 持續看漲 04:102021/11/04 話題觀察 500萬劑高端打不完 陳時中：每日約打2千劑 有剩會給需要的國家 16:472021/11/04 政治 神級疫苗問世 醫療ETF搶搭利多 19:432021/11/04 財經 陳時中：45萬劑莫德納可供混打 04:102021/11/04 生活新聞 裕日車不漲價 推房車攻Q4車市 04:102021/11/04 財經焦點 泛美衛生組織：美洲各地新冠疫情連8周減緩 07:092021/11/04 國際 財經熱門新聞 美西深陷塞港災難 德州出手救還嗆4字酸爆 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 蔣爸回歸也沒用！死線剩2個月 中芯百億大單恐不保 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團宣戰：休想欺負我們 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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