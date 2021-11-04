在澳洲與紐西蘭宣布批准後，「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）將於明年1月正式生效。這個全球最大貿易協議的成員，有中日韓紐澳外加東協10國共15國，美國並未加入。前民進黨立委郭正亮分析，美國優先的想法真的深植人心，民主黨也不敢挑戰，因為對自己的經濟沒有信心，怕造成失業因此。因此任何會衝擊美國就業的任何對外貿易協定，一概都暫停。

郭正亮4日在中天電視《頭條開講》分析，Rcep是從2013年啟動談判的，美國在歐巴馬時代是有因應對策的，就是TPP，誰知道川普2016年當選，TPP就不玩了。

郭正亮指出，美國原本設想要設計一個開放度更高的，橫跨北美、亞洲、紐澳的TPP，可是川普當總統四年之後，TPP沒有了，現在日本主導CPTPP，但是拜登當選之後並不想回來。

他解釋，雖然拜登不斷批評川普，可是美國優先的想法真的深植人心，民主黨也不敢挑戰，因此，如果任何會衝擊美國就業的任何對外貿易協定，一概都暫停。所以現在美國不考慮CPTPP，英國想和美國簽FTA也暫停，全部都停了，先搞好自己，所以才會有基礎建設、社會法案等，因為覺得美國體質沒有很好，製造業也沒有回流，科技業也需要扶持，所以沒有在想大型區域貿易體系。

郭正亮披露，TPP以美國日本為主，美日聯手就有一定主導性，但是Rcep沒有辦法，Rcep主體是東協，東協與美國經貿關係本來就非常淡，東協以前是英國法國殖民地，所以跟歐洲關係比較深。中國大陸自從「東協+1」之後與東協關係就非常深，也把東協當成腹地，另外就是日本和東協結合的最深。美國要加入很難，因為那已經是各種投資關係、互相參股，各種產業都已經形成，怎麼進來？

郭正亮進一步表示，美國原本只想抽出幾個國家成立TPP，就是CPTPP那幾個國家，譬如越南、馬來西亞、新加坡、汶萊，結果自己不要了。現在拜登也不是不要，是不敢要，因為對自己的經濟沒有信心，怕造成失業，因為要開放更多外國貨進入美國市場，就一定要減免部分關稅，勢必衝擊美國製造業。

另外，共和黨贏得維吉尼亞州州長選舉，郭正亮分析，總統大選拜登在維吉尼亞州贏10%，結果一下就被翻盤。所以民主黨若以為把共和黨的人都打成川普同路人，不一定會成功。