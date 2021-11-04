「姐姐」謝金燕向來是每年跨年晚會壓軸的收視保證，但外傳謝金燕今年將再度遺憾缺席跨年晚會，早已推掉了數場的跨年演出邀約，對此，謝金燕的經紀人球球4日證實：「姐姐今年不唱跨年！新的計劃，新的作品，敬請期待。」

謝金燕在年初3度登上台北小巨蛋開唱，獲得好評，原訂在10月2日移師至高雄巨蛋舉辦，卻因為疫情影響，高雄巨蛋演唱會延期至明年舉行，被問及最新進度？球球昨僅說：「場地檔期確認中，主辦單位開麗娛樂確認後會儘快公佈。」

謝金燕近年來在各地的跨年演唱會相當搶手，人氣超旺，因為她總穿著火辣服裝，搭配各式各樣的大型道具，及飆唱夯曲，熱情賣力帶動全場氣氛。但她2018年推出〈Turn口罩〉後就未有新作，曾遭網友虧「表演的哏都一樣、退燒了」，令她難過地表示想休息了，仍有許多粉絲鼓勵送暖給謝金燕，讓她內心感動。

她去年因為忙著排練小巨蛋演唱會，因故缺席跨年演出，當時以她近年最多只接2場跨年推算，粗估少賺700萬元，她今年則是正忙在籌備新的作品，將連續第2年缺席跨年晚會，讓不少每年滿懷期待謝金燕跨年演出的粉絲，留下一些遺憾。