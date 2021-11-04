自疫情爆發以來，點數兌換優惠潮湧現，舉凡出遊、玩樂、休閒類別的優惠及數位綁定，都成為時下熱門項目。台中福華大飯店率先推出全台首創數位APP型態的會員系統，不僅可辨識會員身分，更可在全館餐飲及住房同步集點，並享受專屬數位會員的點數換現金優惠！

台中福華大飯店歡慶專屬APP上架，推出餐飲消費滿1000送5000的數位好食券優惠，料將掀起飯店數位戰及搶先布局會員APP市場。

台中福華表示，為鼓勵民眾下載「台中福華大飯店」App，即日起至11月30日止，下載成為會員並登入帳戶，首次消費滿千就可獲得5000元福華好食券，不需對身份證字號就可以人人有獎；此外，首次消費滿千可再加贈200點數，累積點數即可做現金折抵，將最實際的回饋直接提供給所有民眾。

台中福華強調，全新「台中福華大飯店」App直接串連「消費點數兌換現金」，提供民眾隨時使用紅利點數輕鬆兌換抵用現金，享受便利的會員點數經濟新體驗。即日起iOS用戶可透過App Store、Andorid用戶可透過Google Play，下載最新版的「台中福華大飯店」App。

台中福華表示，新版App重新設計使用者介面，增加首頁專屬會員兌換禮、自動帶入會員資訊等個人化功能，讓App更貼近民眾使用習慣；另更針對查詢優惠及活動等功能進行優化，不定時發送專屬電子券，並可透過「台中福華大飯店」App連結進入，方便隨時隨地瀏覽有關飯店優惠、餐廳美食活動、人文藝術等精采文章，輕鬆探索中台灣之美。