生技股添生力軍，普瑞博（6847）11/5登錄興櫃，每股參考價90元。該公司為臺灣首家掌握血液處理薄膜核心技術，擁有獨家專利「ZWI-TEC雙離子技術平臺」，未來將攜手南亞（1303），建置臺灣首座減白血袋廠，垂直整合產業鏈。

由中信證券輔導進入資本市場的普瑞博，成立於2016年，該公司運用核心技術開發的「減白過濾器」僅需數分鐘，即能減除血液中99.9％以上白血球，縮短血液接觸時間、提升紅血球活性，大幅提高輸血安全，產品效能優於國際大廠，成功打入美國血庫市場，亦成為臺灣捐血中心供應商，準備供給內需市場。

普瑞博甫成立即生策會第13屆國家新創獎–初創企業獎，近期除獲中華開發生醫貳基金、工研院數位經濟基金及和通等知名創投資金挹注，因專利技術、血液耗材的突破性開發能力，2021年獲策略夥伴台塑青睞，攜手開發高分子創新材料「P-TEX」，除能開發引流管、導尿管、血液透析迴路等醫材，亦可應用於衣服抗菌纖維、口腔保健抗菌與美妝品高保溼成分等非醫療用途產品，期盼強強聯手，從產業源頭切入材料供應鏈，深化先進醫材布局，並提高加工產品的附加價值，達到保障人類健康與提升生活品質的願景。

普瑞博表示，未來將持續研發、墊高技術壁壘，透過技術授權與品牌經營，達到輕資產、高質化的經營目標。