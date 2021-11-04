軒郁國際(6703)4日召開董事會，除了公布前三季稅後淨利1.62億元，EPS達4.36元外，也宣布將攜手霈方國際進行OMO線上線下品牌互惠的策略合作，搶攻全通路商機，打造雙贏的合作模式。

總經理楊尚軒表示，經過疫情的挑戰，軒郁由虛實整合邁入虛實融合的商業模式轉型已有顯著成效。展望未來，集團將藉由積極的跨足保健食品領域、取得美容及保健之相關專利、投資併購及策略結盟方式，在虛實整合之路，讓線上線下不只是導流，共同借力使力發揮加乘作用，讓業績同步成長。

營運表現持穩的軒郁，前三季營收9.59億元，營業毛利6.6億元，毛利率68.79％，營業淨利1.24億元，營益率12.95％，稅前盈餘1.15億元，本期淨利9052萬元，本期綜合損益1.62億元，EPS 4.36元。

展望第四季，軒郁認為在雙11購物狂歡節檔期，業績有望再挑戰營收新高峰。

此外，軒郁也攜手霈方國際進行OMO線上線下品牌互惠的策略合作，霈方國際旗下保養品牌「NU Derma 新德曼」過去深耕實體百貨專櫃，全台擁有超過15個百貨專櫃及門市據點，此次將與軒郁集團合作，借重軒郁多年與91APP於電商銷售的豐富經驗，強強聯手將打通OMO線上與線下串接，以及帶動門市與電商的整合，提供完整的消費者購物旅程，打造雙贏的合作模式。

楊尚軒表示，軒郁以一貫的先虛後實行銷模式，透過此次的合作，將霈方多年累積的專櫃品牌實力轉換成為線上的新聲量，為品牌拓展全新客層，同時軒郁旗下高端保養品牌「LUDEYA露蒂雅」也將藉由霈方強大的實體專櫃經驗逐步設立實體據點，讓旗下會員有機會在實體店鋪親自體驗到LUDEYA的商品魅力，從線上走進線下，更貼近消費者的生活。

霈方董事長呂慶盛補充說，此次合作將發揮彼此優勢，協同軒郁豐富的電商操作經驗，霈方從專櫃市場走向電商市場，而軒郁也能將過去於電商獨家銷售的頂級保養品走向實體店面，互相導流與跨通路的發展，透過資源共享，強強聯合發揮加乘效應，打造互惠的合作關係。

軒郁以生物科技及大數據行銷運用這兩大引擎，使其「iQueen愛女人購物網」品牌電商之會員人數已超過90萬人，透過市場大數據分析，進而研發出符合消費者需求的美容與保健商品。旗下4個美妝保養品、4個機能保健食品品牌，進軍各大知名線上線下通路，除全台連鎖藥妝通路、各大實體店家銷售外，更計劃拓展至線下零售通路及跨境電商。近年跨足機能保健食品領域，成功奠定品牌知名度，在疫情當前之環境下，可適度分散經營風險，使未來營運發展更具潛力。