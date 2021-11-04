迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團自11月4日起至11月12日止首度聯手「康是美網購eShop」、「7-ELEVEN i預購」、「博客來」及「數網鮮拾」等4線上購物平台搶雙11商機；除了三星、蘋果新機優惠賣外，更首賣金條抗通膨。

統一集團創通路之先與台灣三星策略合作，活動期間於康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來及數網鮮拾線上購物平台購買三星全品項，單筆滿額1111元即回饋11％OPEN POINT點數；預購旗艦Galaxy Z Flip3 5G摺疊手機額外加贈市值4990元的Galaxy Buds2；而Galaxy Watch4 40mm藍牙版更有統一集團限定優惠價7111元，同享11%點數回饋，挑戰市場最高回饋。

且瞄準雙11的手機換機潮，4大線上購物平台也同步針對指定iPhone系列祭出超值回饋，於活動期間購買指定iPhone 13與 iPhone 13 mini全商品，立即享10％OPEN POINT點數。

此外，看準近年金價走強黃金保值優勢，加上黃金為傳統抗通膨的避險資產，將自11月7日上午11點起更首賣純金9999金條，首推「港口王賓士金條1台兩」，由銀樓公會檢驗認證成色9999，品質有保障；同時針對送禮需求推出「Scottsdale獅王金條1公克」及「獅王金條1/100盎司(重量0.31g)」，貴金屬禮品購買便利又安全。