韓劇《魷魚遊戲》引全球熱，9月17日在Netflix上架後4周就達到1億4千200萬次觀看，打破美國時代愛情網劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）紀錄，成為Netflix史上最高收看數，在日本Netflix上也同樣連日名列收視數榜前矛視聽數，賀來賢人、本田翼等新生代演員都在SNS上分享收視心得，更有許多人在日前萬聖節裝扮成劇中人物。

日網媒「blogos」指出評論家分析，《魷》劇一開始以鮮艷色彩與人像等元素先抓住觀眾目光，然後好奇再看到第二集發現，參加死亡遊戲的人們都回到了日常生活，這一點是歷來以死亡遊戲為主題的作品未曾見的，並讓觀眾深感對於社會的階層不公，與《寄生上流》有異曲同工之趣。

日本過去曾有諸多類似死亡遊戲主題的《賭博默示錄》與《LIAR GAME》等代表性人氣漫畫，並改編電影，去年12月Netflix也播出了《今際之國的愛麗絲》皆創下票房成績，可說是日本擅長的題材，共通之處是多傾向呈現非寫實世界，輪過數次複雜遊戲淘汰數人後，剩下一兩人就結尾。而《魷魚遊戲》不同之處，用拔河、木頭人等簡單遊戲，讓世界各地觀眾都容易理解。

《魷》劇黃東赫曾在韓媒訪問中表示，當初就想拍現實的題材、不想偏於奇幻。《魷》劇2008年金融危機成為發想契機，加上虛擬貨幣高騰等要素，並將之影像化、故事化，而成死亡遊戲，非該劇的「目的」，而是作品呈現的「手段」，並讓人思考「真的得到那麼一大筆錢，而且是建立在他人的犧牲，就是幸福嗎？」，也是對經濟至上主義的社會的警告。