衣索比亞叛軍組織今天告訴法新社，首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）將於「慢則數月、快則數週」內淪陷。華府宣布，將派遣一名特使前往衣索比亞主持談判。

叛軍組織「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）與總理阿比（Abiy Ahmed）政府激戰已1年，最近幾天與盟友「奧羅莫解放組織」（Oromo Liberation Army）共同聲稱，在攫取領土上大有斬獲。

隨著戰事拖延，屠殺、大規模性侵與飢荒危機頻傳。聯合國人權事務官員今天譴責極端暴行。聯合國與衣索比亞先前提出聯合報告，警告各方可能犯下「違反人道罪」。

美國國務院表示，本週將派遣非洲之角（Horn of Africa）特使費特曼（Jeffrey Feltman）前往衣索比亞。

國務院說，費特曼將於4日和5日主持談判，敦促「所有衣索比亞人，致力透過對話實現和平、化解不滿」。

奧羅莫解放組織發言人塔比（Odaa Tarbii）今天稍早表示，組織目的是推翻阿比政府，並稱他的下台「已成定局」。

塔比說：「如果依照目前軌跡發展，那麼我們談論的是幾個月、甚至幾週內的問題。」

衣索比亞昨天宣布全國進入緊急狀態，並命令首都居民起身保衛社區。

阿比呼籲民眾支持政府在戰事上的努力，並指控叛亂分子試圖將衣索比亞變成利比亞和敘利亞。首都焦慮的居民表示支持政府。

一名當地居民說：「（叛軍組織）他們是衣索比亞的敵人，必須被剷除，而要達成目標，需要所有人配合國家緊急狀態。」

根據聯合國，衣索比亞不斷升高的衝突已奪走成千上萬人命，也造成數十萬人被迫陷入類似飢荒的困境，引發國際社會關注。

此外，美聯社報導，臉書（Facebook）表示已刪除阿比一則呼籲人民起身對抗、「埋葬」叛軍的貼文。

臉書發言人表示，阿比上月31日在臉書的發文，已違反煽動及支持暴力政策，於昨天遭到移除。